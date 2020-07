Non un numero elevato di manifestanti alla manifestazione di questa sera all’esterno del Comune di Como per protestare contro l’amministrazione cittadina per avere un dormitorio per i senza tetto della città. Numero inferiore a quello della settimana scorsa in occasione di un precedente consiglio comunale. Resta invariato l’hastag utilizzato dai manifestanti: #fuoridalcomune.

La presa diretta con Mario Molteni (video allegato)