Kitchen Cabaret unico spettacolo commestibile che fa bene e non ingrassa

L’Officina della Musica di via Giulini 14 torna live venerdì 10 luglio alle ore 20.30 con un bell’evento dedicato al Kitchen Cabaret. Intanto dal prode affabulatore Max Pini arriva questa missiva: “Dorotea, fantastica città del Katai – quanto vicina e quanto lontana; delle orme nella polvere ci porteranno lungo la via della seta. Una via pasticciata da Oriente a Occidente tramite le parole di messere Marco Polo, musicate da Messere Paspo Stella… ma siccome è il Kitchen Cabaret; unico spettacolo al mondo che si può anche mangiare essendo commestibile – ci sarà un ospite di eccezione: Pier Sakeer Ronchi, patron di Cucina Antica di Como. Sarà lui veramente a portarci a conoscere i sapori e profumi della: Via della Seta”.

Kitchen Cabaret è un prodotto L’Officina della Musica creato da Max Pini e Cristiano Stella.

Ecco il menù della serata:

Musica, letture semiserie e affabulazioni

Couscous rosso (barbabietola)/ Zucchine crude in scapece/ Cialda di parmigiano/ Tagliata di manzo speziata/ Gelatina di zafferano/ Coulis di more/ Insalata di shirataky/ Alghe nori/ Gamberetti “thai”/ Gelato alle fave tonka con scaglie di peperoncino dolce caramellato/ calice di vino, birra o altro.

La serata avrà i vincoli di svolgimento a tutti noti, pertanto si consiglia la prenotazione con un certo anticipo e di arrivare sul posto per le 20:00 in modo da espletare gli obblighi di ingresso.

I posti (obbligatoriamente a sedere) saranno dimezzati quindi e non tutti potranno usufruire del tavolino. A sedere sono previsti 45 posti ed il servizio del bar sarà garantito al tavolo.

Costo ingresso: 20,00 eur

Info e prenotazioni

info@notasunota.it

3492803945