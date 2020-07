La protesta, garbata anche se con toni seccati, per il centro di Como, sempre più spesso in balia di vandali e maleducati. E’ quello che ci scrive un nostro lettore (che vogliamo tutelare restando anonimo) allegando anche questa foto. Con la sua spiegazione

Questa foto rappresenta il degrado che sta vivendo Piazza Volta dopo il Lock Down.. La sera e la notte quando si rientra a casa bisogna fare attenzione a chiedere il parcheggio residenti che paghiamo annualmente e regolarmente perché sono occupati per il 70% da auto di avventori dei locali… spesso con arroganza rispondono a noi di parcheggiare altrove e piuttosto di spostarla pagano i miseri 28 euro di multa.. La polizia Locale non risponde e non si cerca di far niente per migliorare la situazione.. Insomma, non é per niente un privilegio abitare in piazza Volta. Anzi, forse é diventata una condanna vera e propria.