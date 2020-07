Voglia di tornare in pista con tutti i suoi ragazzi, l’Hockey Como lancia la sua sfida

“L’hockey Como vuole diventare non solo un serbatoio di atleti ma anche una società formativa di persone che, attraverso la disciplina e consapevolezza del sacrificio sportivo, possano essere domani adulti responsabili”.Con queste importanti dichiarazioni il settore giovanile della società lariana si presenta per la prossima Stagione Sportiva 2020/21. Una stagione non di progetti e proclami fittizi e dopo pochi mesi già disattesi, ma una nuova fase concreta e tangibile come siamo abituati sulle sponde del Lago di Como.

Head Coach Malkov, confermatissimo allenatore e direttore tecnico di tutte le squadre, al suo quarto anno a Como, si aspetta dai “suoi” ragazzi impegno e voglia di essere ancora protagonisti nel futuro scenario hockeistico italiano.

Nella prossima stagione l’hockey Como – come da nota ufficiale – si presenterà ai blocchi di partenza con i piccoli delle categorie Under 09, 10 e 11 che saranno impegnati nei Tornei promozionali Regionali della Lombardia e del vicino Canton Ticino (CH).

La nostra Under 13, reduce dalla bellissima esperienza in terra canadese (Pee-Wee 2020) e qualificata alle finali nazionali nella scorsa stagione, si presenterà al gran completo nel prossimo Campionato Interregionale (Lombardia, Piemonte ed Aosta) con l’obiettivo di confermarsi squadra tosta e mai doma.

Sarà una Under 15 di vera crescita sportiva, la formazione iscritta al prossimo Campionato Interregionale (Lombardia, Piemonte ed Aosta), con l’obiettivo di alimentare con i suoi atleti la “cantera” lariana e vederli in un prossimo futuro schierati con la prima squadra a Casate.

I ragazzi della Under 17 quest’anno affronteranno l’impegnativo Campionato Nazionale con un piacevole ritorno, dopo vari tornei internazionali giocati negli anni passati e grazie agli accordi presi con il nuovo Head Coach torinese Mirko Bianchi, siamo onorati di presentare un nuovo combi con la società del Torino Bulls. L’accordo combi con la società taurinense coniuga gli obiettivi delle due società di formare i loro atleti conciliando i loro impegni scolastici.

Un altro importante accordo combi con la società dei Gladiators Aosta permetterà ai nostri più grandi ragazzi e ragazze di partecipare al Campionato Nazionale Under 19 ed all’ Italian Hockey League Woman (Serie A femminile). Un’occasione per vedere protagonisti i nostri ragazzi e ragazze nel campionato anticamera delle formazioni senior italiane.

Per concludere riprenderemo da settembre il programma didattico “In pista nelle scuole” un’iniziativa importante con le scuole della provincia lariana per proseguire nella promozione di questo affascinante sport ed avvicinare ancora di più le giovani leve all’Hockey Como. Non dimenticando la nostra Hockey Como School con un mese di lezioni gratuite al Palaghiaccio di Casate (CO) per tutti i bambini che affascinati da questo sport vogliono avvicinarsi all’esperienza Hockey su Ghiaccio.