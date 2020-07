Resta in prognosi riservata all’ospedale di Varese Mauro Signorello, vittima di un grave incidente domenica a Valbrona. Fuori strada con la sua moto, è andato a finire contro un cancello sulla provinciale 46. Signorelli, comasco, lavora come barista in un locale del centro di Erba. Amici e clienti stanno pregando per un suo ritorno a casa. Resta in osservazione, prognosi riservata anche se non in pericolo di vita.

Oggi in provincia altri incidenti. A Lomazzo, sulla rampa di accesso alla Pedemontana, alle 13 un camion di è rovesciato su un fianco. Ferito il conducente di 34 anni, non è grave. E’ stato portato in ospedale dal 118, i pompieri hanno provveduto a rimuovere il mezzo (quelli di Como ed i colleghi di Lomazzo). Incidente nella dinamica simile a quello avvenuto ieri (foto qui sotto) all’uscita della galleria di Pusiano. IN questo caso autista indenne anche se sotto choc.

Oggi da segnalare anche il recupero di un’auto (una Audi, foto sotto) finita fuori strada sulla strada per Carlazzo, temporaneamente bloccata. Non risultano feriti, la gru (non dei pompieri, ma di una ditta privata) ha provveduto al recupero del mezzo. Altri

Oggi altri incidenti a Valsolda (ore 11, frazione San Mamete) tra un’auto ed una moto (centauro di 64 anni a Menaggio in ospedale) ed a Como in viale Battisti alle 16,40 (anche qui auto moto, donna di 49 anni ferita non grave)