Hai voglia ad ammazzare il tempo quando hai una quarantena da passare, figurati se poi hai tutta l’eternità davanti. In “Aspettando i limoni”, lo spettacolo musicale degli Jaga Pirates. Gli attori e cantanti Steve Annoni e Luca Rodella si calano in due anime che attendono l’arrivo di una risposta in un limbo circondati da strumenti e musicisti. Forse per scherzo del destino o forse per un disegno preciso i due, amici meravigliosi in vita, si trovano costretti a passare il tempo eterno a suon di canzoni. Venerdì 10 luglio lo spettacolo, già apprezzato in molti locali d’Italia, arriva a Brunate, finalmente dal vivo, al Bellavista per un aperitivo rock’n’roll.

“Aspettando i limoni” è un simpatico patchwork di musica, teatro, burlesque, poesia, di tutto e di più, un omaggio a Enzo Jannacci e Giorgio Gaber nella loro versione Ja-Ga Brothers divenuti celebri con la canzone “Una fetta di limone”. Il duo milanese noto anche come “I Due Corsari” così Annoni e Rodella hanno trovato la sintesi in JAGA PIRATES e, con un salto pindarico mica da poco, ci hanno mescolato un po’ di teatro dell’assurdo e ne è uscito anche ASPETTANDO I LIMONI pensando a Beckett.

Dunque tra una canzone e un assolo di chitarra, i due protagonisti come i personaggi di Aspettando Godot, battibeccano nostalgici su quanto amara e al tempo stesso gioiosa sia stata la vita vissuta. Tutto questo attraverso i versi più poetici, arrabbiati e buffi delle loro eterne canzoni.

Gli Jaga Pirati hanno passato il lockdown separati, ma uniti, registrando 3 video a distanza “Era troppa la voglia di restare insieme e suonare, siamo stati tra i primissimi a utilizzare questa formula – dice Annoni – Zelig ha voluto uno dei nostri video per la Zelig Covid Edition del 30 maggio. Ed ora finalmente, grazie al coraggio degli amici del BELLAVISTA di Brunate, tra i pochissimi che in un momento così difficile hanno deciso di rilanciare l’offerta culturale, torniamo a far ballare il nostro pubblico”.

JAGA PIRATES @BellavistaBrunate

DAL VIVO – ASPETTANDO I LIMONI

aperitivo-musica teatro -panorama

VENERDÌ 10 LUGLIO 2020

dalle 18:30 alle 20:30

Di Luca Rodella

Con Stefano Annoni, Luca Rodella

musiche dal vivo di Roberto Dibitonto, Diego Paul Galtieri, Francesco Marchetti