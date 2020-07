Lakecomo.tv: nasce la web tv che mostra le bellezze, l’imprenditoria e il lifestyle di un luogo unico al mondo

Il Lago di Como riparte dal turismo, dalle bellezze naturali, dall’imprenditoria e dal lifestyle di un luogo unico al mondo, che non smette di affascinare vip e persone comuni. Per farlo, punta sulla formula innovativa della web tv, uno strumento agile e contemporaneo, di facile accesso e con un linguaggio giovane ed universale per promuovere il territorio, raccontare storie d’eccellenza imprenditoriale, dare risalto alla cultura, alla natura e alle produzioni di lusso tipiche di questa zona.

Il portale, lakecomo.tv, è il primo di questo genere sul Lario e nasce dalla partnership tra la già rodata Enjoy TV di Saint Moritz – che si è prestata a condividere i propri strumenti per replicare l’esperienza fatta in territorio elvetico anche in Italia – e l’agenzia di comunicazione Aglaia di Lecco, che ormai da tempo ha fatto del marketing territoriale uno dei punti di forza della propria attività.

La web tv è accessibile sia on line (www.lakecomo.tv) sia tramite la App di EnjoyTV disponibile sia per Android sia per iOS. Il suo obiettivo è diventare in brevissimo tempo un utile strumento di marketing territoriale, declinare le bellezze artistiche del Lago, i suoi straordinari scorci naturalistici, la sua tradizione d’ospitalità, ma anche il carattere operoso e le eccellenze industriali. Un contenitore di storie, una biblioteca universale da sfogliare digitalmente lasciandosi conquistare dalla bellezza delle immagini e dalla fluidità dei racconti.

Abbiamo intervistato Andrea Mauri curatore del progetto editoriale della web tv lariana e titolare dell’agenzia di comunicazione Aglaia: “Si tratta per tutti di un’opportunità di visibilità lontana dai campanilismi, per comunicare in modo professionale e coinvolgente, a partire dalle istituzioni che hanno come compito l’incoming turistico del Lago di Como, ma pensando anche ai tour operators ed ai turisti. Il Lago di Como è un’unica destinazione turistica, pur con molteplici sfumature”.

Il mondo del turismo è destinato a cambiare, a farsi sempre più responsabile, sostenibile, attento: il Lago di Como deve essere in grado di attrarre sia un pubblico di respiro nazionale e internazionale, sia un turismo di prossimità che con curiosità e attenzione scopre luoghi unici prima non conosciuti. A fare la differenza sarà la capacità del territorio lariano di partecipare attivamente a questa web TV, nel raccontarsi, di incuriosire il pubblico internazionale, ma anche i turisti pronti ad innamorarsi dell’unicità dei luoghi e delle storie che raccontano e fanno vivere.

La web tv lakecomo.tv si candida ad essere uno strumento al servizio della promozione del territorio, per un marketing territoriale evoluto ed efficace, diretto ad un target ampio ed attento ai valori dell’unicità dell’esperienza e della sostenibilità.