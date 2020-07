“La cultura per Villa Erba”: progetti e idee del Presidente Filippo Arcioni

Gerardo Monizza per la rubrica CONATTI, incontri ravvicinati del quarto tipo, dialoga con Filippo Arcioni, rieletto pochi giorni fa a capo di Villa Erba Spa. Arcioni ha davanti un triennio per portare a compimento i progetti, e i sogni, per alcuni dei quali ci sono valide basi su cui lavorare. Arcioni non è un presidente che vive dentro il suo bell’ufficio al piano nobile della villa che fu di Luchino Visconti, ma di questa grande proprietà in Cernobbio, esplora ogni angolo e cerca di immaginare che destinazione potrebbero avere alcuni di questi luoghi.

Così ipotizza un grande palco, quasi sospeso sul lago, da realizzare nel Galoppatoio in grado di ospitare rassegne musicali stabili. Ma se il palco è solo un’ipotesi, concreta è, invece, la ristrutturazione delle ex serre di Villa Erba per cui Fondazione Cariplo ha stanziato 270mila euro e Villa Erba altri 100mila. Le serre abbandonate da anni e quasi crollate. dovrebbero tornare a nuova vita nel 2021 e comprenderanno un punto ristoro architettonicamente in linea con il contesto.

Il Galoppatoio diventerà così un parco pubblico in riva al lago con una vista splendida. Per i contenuti culturali del nuovo spazio, così come del bellissimo parco di Villa Erba antica, Filippo Arcioni è aperto a chi ha buone idee, ma si fa anche produttore di eventi.

Nel 2018 Villa Erba ha avviato un progetto di valorizzazione culturale che si ispira alle tradizioni e alle caratteristiche uniche e suggestive del paesaggio lariano. PianoCity, Lake Como Film Nights, Lake Como Waves sono i primi risultati del progetto “La Cultura per Villa Erba”, quest’anno le rigide regole di contenimento dell’epidemia Coronavirus hanno frenato le iniziative, ma con le dovute cautele alcuni eventi sono programmati, ad esempio quelli prodotti in collaborazione con il Teatro Sociale di Como per il Festival Como Città della Musica e la settimana del Lake Como Film Festival a fine mese.