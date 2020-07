Molta gente oggi pomeriggio alla chiesa parrocchiale di Sagnino per il funerale di Aldo Capoferri, per moltissimi ormai l’uomo-ghepardo per via della sua stravagante idea di girare spesso per Como con un vestito simile a quello della livrea dell’animale. E proprio il suo originale – e certo non inosservato – vestito è stato messo dai suoi parenti sulla bara assieme ad una bella foto. La sua scomparsa è avvenuta nei giorni scorsi. Qui immagini ed arrivo della bara in chiesa, fotoservizio a cura di Mario Molteni.