Notizie importanti e rassicuranti dalla Regione per l’emergenza coronavirus. Oggi in quattro province (Como, Lecco, Pavia e Mantova) zero nuovi contagi, mentre anche in tutte le altre il numero è stato decisamente contenuto

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 3.380, totale complessivo: 1.092.340

i nuovi casi positivi: 53 (di cui 29 a seguito di test sierologici e 7 ‘debolmente positivi’);

i guariti/dimessi: 68.793 (+458), di cui 66.517 guariti e 2.276 dimessi

in terapia intensiva: 36 (=);

i ricoverati non in terapia intensiva: 229 (-4);

i decessi: 13;

totale complessivo: 16.713

I nuovi casi per provincia: