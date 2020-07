Il summit tanto atteso ha dato un esito anche insperato sotto certi aspetti. Positivo per il Como 1907 che comunque resta cauto in dichiarazioni in queste ore. Discrezione e cautela, ma soddisfazione si dopo il faccia a faccia di oggi tra Michael Gandler ed il sindaco di Como Landriscina, accompagnato dagli assessori Butti, Galli e Pettignano e dai dirigenti Tosetti e Pozzi: Il dettaglio nella nostra diretta dall’esterno del Sinigaglia. Forse, dopo il pessimismo di questi giorni, davvero una svolta per il futuro.

Nel frattempo, anche se non direttamente legata a questa decisione, spostata la manifestazione di protesta dei tifosi che era stata prevista per domani sera alla’esterno del Comune: rimandato a lunedì prossimo 13 luglio.