E’ un barista che lavora in centro ad Erba (piazza Veneto) – Mauro Signorello il suo nome, 30enne – il protagonista sfortunato del drammatico incidente di ieri pomeriggio sulla provinciale 46 a Valbrona: fuori strada con la moto, è andato a finire contro un cancello. Ripercussioni serie per Signorello, ora ricoverato in codice rosso all’Ospedale Circolo di Varese. La prognosi resta riservata, quadro clinico serio. E’ in terapia intensiva.

Le cause dello schianto ancora da accertare. Il barista, che abita nella zona di Como, era in giro con la sua moto come migliaia di persone ieri pomeriggio. Nel violento impatto ha riportato ferite e contusioni all’addome ed a vari arti. Soccorso dal personale 118 e dai pompieri, è stato poi portato in elicottero a Varese.