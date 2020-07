Rosa Sciocchin’ – Summer Edition: Miss Sophie Champagne

Alessia e Dalila tornano ai microfoni di CiaoComo Radio per una versione estivissima di Rosa Sciocchin’, in onda, eccezionalmente, il venerdì alle 16.30, pronte a raccogliere il testimone di El Merendero. Solita formula, tutta al femminile, incentrata sulle donne che, grazie alla loro creatività, al loro impegno ed entusiasmo, impreziosiscono il terrritorio comasco.

Protagonista di questa puntata, rigorosamente in tacchi e bustino, è la favolosa Miss Sophie Champagne, una delle figure di spicco del Burlesque italiano come performer, insegnante e producer. Frizzante come il suo nome, il suo stile burlesque è divertente, colorato, ironico ma nello stesso tempo dotato di grande grazia e sensualità. Miss Sophie Champagne ha un repertorio che spazia da un burlesque classico (enormi ventagli di piume, una cospicua collezione di corsetti e strabilianti costumi disegnati e realizzati appositamente per lei) al neo-burlesque, e alle performance con il fuoco, sfruttando le immense possibilità che il genere offre, ma senza mai allontanarsi troppo da quello che è il suo personaggio, una seducente e capricciosa diva di altri tempi!

A partire dal 2009 ha calcato le scene di prestigiosi palchi internazionali e ha rappresentato l’Italia a numerosi festival quali: Great Burlesque Exposition di Boston 2012 e 2013, Kansas City Burlesque Festival 2013 e 2014, il Windy City Burlesque Festival di Chicago 2014, headliner al Montreal Burlesque Festival 2015. Nel 2010 fonda la Champagne Academy of Burlesque Education di cui è insegnante e direttrice (scuola di Burlesque che attualmente ha sedi a Milano, Como e Lugano) offrendo alle allieve dai corsi base ai workshop con artiste internazionali. Nel 2012 nasce la Champagne Production, organizzazione finalizzata alla produzione di spettacoli ed eventi a tema vintage e burlesque con già all’attivo numerosi spettacoli teatrali e dinner show. Sulla base delle esperienze accumulate, a settembre 2014, è nato il Como Lake Burlesque Festival, che già alla prima edizione ha riscosso un grandissimo successo.

In collegamento Skype, tra chiacchiere, consigli e una playlist vista mare, Miss Sophie racconta la sua estate e i suoi progetti futuri, per inaugurare questa edizione speciale di Rosa Sciocchin’.