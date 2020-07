Diventa tragico il bilancio degli incidenti con le moto del fine settimana. Nelle ultime ore è morto in ospedale – al Sant’Anna – il motociclista di 59 anni che era caduto ieri pomeriggio a Brienno in galleria ed è stato poi soccorso dall’elicottero del 118 in condizioni gravissime. Decesso in ospedale per il peggioramento di un quadro clinico già compromesso fin da subito: le sue condizioni apparse gravissime ai soccorritori (video sopra). La vittima è di Lipomo, 59 anni. Avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo della moto e volando a terra dopo che qualcosa – forse una parte dello zainetto che aveva con sè – si è infilato nella ruote anteriore del mezzo, facendolo cadere.

Nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita a Porlezza – all’ingresso della galleria del paese – un 47enne giardiniere del posto. Finito a terra rovinosamente con lo scooter (cause da accertare), non si è mai ripreso: ferite gravissime, decesso quasi immediato. E restano gravi anche le condizioni del 25enne motociclista che (foto sopra) ieri pomeriggio è andato a finire con la sua moto contro un cancello sulla provinciale 46 a Valbrona. Impatto violento, conseguenze molto gravi per lui. E’ in prognosi riservata in ospedale di Varese dove è stato portato in elicottero.