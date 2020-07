Nella sera in cui i tifosi del Como inneggiano (con tanto di striscioni) a Michael Gandler come sindaco di Como ed alle vigilia dell’incontro con il primo cittadino vero Mario Landriscina sulla questione stadio, ecco la sorpresa che non ti aspetti, ma che piace a tutti. Il Trofeo Borgonovo 2020 – in epoca post-Covid, assegnato ad Alberto Giughello che non è un nuovo calciatore azzurro, ma il medico sociale da anni. A lui, infatti, il trofeo intitolato alla memoria dello storico bomber azzurro degli anni 80, stroncato dalla Sla. L’assegnazione stasera alla Canottieri Lario, con noi la presa diretta e l’intervista con Giughello, felice e molto emozionato per questo riconoscimento.