Il sole che sorge dietro il monte di Brunate e fa risplendere la cupola del duomo di Como. M’illumino d’immenso. Con i versi di Giuseppe Ungaretti domenica 5 luglio si è chiuso HOPE Alba al Parco di Villa del Grumello, l’attore Stefano Dragone e il

pianista Giuseppe Califano hanno risvegliato così la città.

Foto 2 di 2



Cambio di scena: il giorno sta per spegnersi, Dragone e Califano sono raggiunti da Loris Rossi al violoncello, per un secondo appuntamento, HOPE Tramonto, dialoghi sulla speranza tra poesia e musica sotto le stelle, all’imbrunire, a ‘l’ora che volge

il disio/ ai navicanti e ‘ntenerisce il core’. Il Festival Como Città della Musica propone un appuntamento speculare HOPE Tramonto, nella doppia replica alle ore 19.00 e ore 21.00, mercoledì 8 luglio nel Parco di Villa Erba a Cernobbio.

HOPE Tramonto è un progetto dalla forte potenza evocativa, che dischiude quell’intimo ed indissolubile rapporto che lega da millenni musica e poesia, parola e melodia, logos e melos, in un rincorrersi di temi e pensieri sulla speranza, alcuni nati, scritti e composti proprio durante il periodo di lockdown, come ad esempio Nove marzo duemilaventi di Mariangela Gualtieri. Un’occasione per ricordiamo che la recita delle ore 21.00 è stata dedicata dal Teatro Sociale di Como / AsLiCo al personale

medico, infermieristico e agli operatori degli Ospedali di Como e di tutto il sistema sanitario territoriale.

Il programma presenta volutamente un taglio che possa infondere speranza, HOPE appunto, attraverso le parole ed i versi immortalati dalle penne di Charlie Chaplin, Kitty O’ Meara, Henry Scott Holland, Fernando Sabino, Walt Whitman, Mariangela Gualtieri, Pablo Neruda, Totò, Wislawa Szymborska, Charles Bukowski, Mariangela Gualtieri, Rudyard Kipling.

HOPE Tramonto rientra nel contesto di Villa Erba Open Air, l’edizione speciale del progetto La Cultura di Villa Erba per l’anno 2020; una sede che ospitò nei secoli compositori e librettisti, in un contesto dove poterono contemplare il Lago ed in questa visione ritemprarsi Giuseppe Verdi, Arrigo Boito, Antonio Ghislanzoni, Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa per citare solo alcuni nomi, che seppero fondere, con la loro maestria, parole e musica, accenti e metriche, dinamiche ed enjambement, per

suscitare commozione e toccare le corde più delicate dell’animo umano.

HOPE Tramonto

Dialoghi sulla speranza tra poesia e musica sotto le stelle

a Villa Erba a Cernobbio

nel contesto Villa Erba Open Air

L’edizione speciale del progetto La Cultura di Villa Erba per l’anno 2020.

XIII Festival Como Città della Musica

edizione speciale

Note in Villa

Mercoledì 8 luglio 2020, ore 19.00 e 21.00

HOPE Tramonto

Stefano Dragone, attore

Giuseppe Califano, pianoforte

Loris Rossi, violoncello

Musiche di Giuseppe Califano

“La notte è silenziosa e nell’ambito del suo silenzio si nascondono i sogni”.

Kahlil Gibran

Charlie Chaplin, Quando ho cominciato ad amarmi

Kitty O’ Meara, And the people stayed home

Henry Scott Holland, La morte non è niente

Fernando Sabino, Restano tre cose

Walt Whitman, A uno sconosciuto

Mariangela Gualtieri, Nove marzo duemilaventi

Pablo Neruda, Ode alla notte

Totò, A Livella

Wislawa Szymborska, Sulla morte senza esagerare

Charles Bukowski, Se riusciamo a sopportare

Pablo Neruda, La notte nell’isola

Rudyard Kipling, Se

Tutti gli spettacoli del Festival Como Città della Musica sono ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, anche per ottemperare alle norme dettate dall’ordinanza della Regione Lombardia n.556 del 12/06/2020.

Le prenotazioni possono essere registrate online www.teatrosocialecomo.it o presso la biglietteria del Teatro Sociale di Como (entrata da Piazza Verdi) con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00.Sarà possibile prenotare un massimo di due biglietti fino ad un massimo di tre spettacoli.

In caso di pioggia lo spettacolo avrà luogo presso la Sala Bianca, Teatro Sociale di Como. Inoltre, in caso di condizioni meteo favorevoli, altri posti potranno essere resi disponibili a Villa Erba sia online che presso la biglietteria, il giorno stesso degli spettacoli, sempre nel rispetto delle norme previste.

Gli orari di infoline rimangono invariati, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30, tel. 031, 270170.

Il XIII Festival Como Città della Musica, edizione speciale, Note in Villa, (28.06-12.07.2020) ha luogo grazie al sostegno del Comune di Como, Regione Lombardia, MiBACT e Fondazione Cariplo, in collaborazione con Associazione Villa del Grumello, Villa Erba, Associazione del Palchettisti del Teatro Sociale di Como, con il patrocinio del Comune di Cernobbio.