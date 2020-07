Del progetto di AsLiCo Acquaprofonda ne abbiamo parlato lo scorso febbraio quando venne selezionato dai prestigiosi Fedora Prizes, il più importante riconoscimento europeo per il sostegno dell’opera, del balletto e di ambiziosi progetti culturali. __

Acqua Profonda è un’opera contemporanea, una nuova commissione, con musiche originali di Giovanni Sollima su libretto di Giancarlo De Cataldo, che il Teatro Sociale di Como / AsLiCo ha fortemente voluto per trattare un tema più che mai attuale (l’inquinamento dei mari e delle acque) e poter contemplare, all’interno di laboratori didattici, progetti concreti di azione civica, destinati a bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni.

“Acquaprofonda nasce dall’urgenza di sensibilizzare i più giovani, anche attraverso il dramma in musica, con una necessaria cultura del riciclaggio e totale rispetto verso l’ambiente in generale e marino in particolare. Basato su rapporti umani forti, che leghino i personaggi e la storia, vogliamo raccontare come un piccolo gesto o sentimento negativo possa avere conseguenze devastanti (inquinamento dell’ambiente e dell’anima). – dice Giovanni Sollima nella presentazione del progetto – Ci immergeremo in un mondo poco esplorato che ci farà riflettere su come azioni responsabili a portata di tutti possano essere di vitale aiuto e possano diminuire l’inquinamento che avvolge i personaggi così da far riemergere tutti i sentimenti positivi.”

A Luglio è partita la campagna di crowdfunding per Acquaprofonda, arrivata nella rosa di candidati (Nominee Phase) all’interno di FEDORA per la selezione del vincitore del premio Education Fedora Prize 2020, con un evento digitale durante il quale Eleonora Pacetti, responsabile del programma “Fabbrica Young Artist Program” del Teatro dell’Opera di Roma e Roberta Sorso, del team di Opera Education, hanno presentato il progetto ai main donors della Piattaforma Fedora, che potranno già andare a donare. La campagna di crowdfunding si concluderà il 30 ottobre 2020.

La piattaforma di donazione, per la prima volta in modalità transnational giving, è disponibile all’indirizzo https://www.fedora-platform.com/