Luglio con Le Sfogliatelle: incontri letterari a Cantù e online

Avevano promesso un luglio denso di appuntamenti a hanno mantenuto la parola: sono Le Sfogliatelle, Associazione Culturale che anima già da diverso tempo il panorama letterario delle nostre zone.

Anni di presentazioni, anni ricchi di risate e parole, dicono della loro esperienza; grandi momenti per capire quanto faccia bene leggere e condividere la passione per i libri.

Il programma, ricco di interessanti appuntamenti, consta di tre incontri “dal vivo”, nei quali torneremo ad assaporare il piacere di dialogare con gli autori, piacere che, comunque, non è mancato né mancherà anche negli incontri online, sempre gestiti con i tempi e gli spazi opportuni agli incontri letterari.

“Un programma diviso in tre parti”, racconta Alida Paternostro che, insieme ad Armidina Talisi e Maria Ferro, rappresenta il nucleo forte e pulsante dell’Associazione. Per la rassegna Estate Canturina ci saranno due incontri in presenza degli autori:

l’incontro dell’11 luglio con Roberto Camurri e l’incontro del 18 luglio con Rosa Teruzzi, entrambi alle ore 19.00 presso il cortile del Teatro Comunale San Teodoro, in via Eugenio Corbetta 7 a Cantù.

Roberto Camurri presenterà “Il nome della madre”, NN Editore e Rosa Teruzzi “La memoria del lago”, Editore Sonzogno – la nuova avventura della fioraia del Giambellino e del suo eccentrico pool di apprendiste investigatrici – eventi organizzati nell’ambito dell’Estate Canturina, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cantù e la Società Cooperativa Mondovisione. Salvo pioggia l’evento si terrà nel cortile, sarà aperto anche il bar, la partecipazione va confermata da una prenotazione sul sito www.estatecanturina.it. Gli eventi sono già presenti sul sito ma non ancora prenotabili (max 40 posti).

Per il Maggio dei Libri – ultimo evento online il 15 luglio ore 20.45, evento che si potrà seguire sulla pagina Facebook della Biblioteca di Cermenate, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Cermenate – Ketty Carraffa, blogger, opinionista, scrittrice e donna intraprendente, molto attiva nella difesa dei diritti femminili, presenterà il suo libro: “Il made in Italy delle donne”, ed. Erika.

Per gli SfogliaLive – incontri a distanza delle Sfogliatelle, anche questi online – il 10 luglio alle 20.45 sulla pagina Facebook, ci sarà un autore che ormai è diventato un amico dell’Associazione, Francesco Muzzopappa, che presenterà il suo: Il primo disastroso libro – per la prima volta un libro per ragazzi – che “In ogni riga fa ridere”, dice Alida.

Il 31 luglio sempre alle 20.45 online sulla pagina Facebook delle Sfogliatelle, a conclusione degli SfogliaLive, “Sperando di non riaprirli mai più a causa di una pandemia”, dice Alida, Beatrice Mariani presenterà Mentre la vita corre – l’amore sa sempre da dove ricominciare, Sperling & Kupfer; già autrice di Una ragazza inglese, in questo nuovo libro l’autrice tratta di una crisi fra una coppia di quarantenni con colpi di scena e tragedie inaspettate.

“Ultimo evento, sganciato da tutto il resto, un incontro nostro dal vivo con l’autrice”, conclude Alida; “il 24 luglio ore 21.00 nel cortile della libreria Spazio Libri La Cornice di Cantù. L’autrice invitata sarà Grazia Lombardo, che su Instagram ha la pagina “L’armadio di Grace”, pagina con più di 100mila followers, e che presenterà il suo: “La casa leggera” – come riordinare la casa in 31 giorni, Editore Rizzoli. Si tratta di un’autrice molto conosciuta per le sue consulenze circa l’utilizzo degli spazi e la messa in ordine degli armadi. Appassionata del riordino, addirittura fornisce consulenze direttamente a casa delle persone. Sarà la prima presentazione in assoluto di questo libro, che esce tre giorni prima della nostra presentazione”.

Un programma da seguire e da gustare, in questo luglio letterario davvero speciale de Le Sfogliatelle.