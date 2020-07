Roberto e Gabriele hanno deciso di fare una nuova protesta-provocazione. E l’hanno realizzata questa notte – da poco trascorsa – all’esterno del Comune di Como. Cercando di tenere accesi i riflettori sulla vicenda (sempre di attualità) dormitorio cittadino e senzatetto che continuano a bivaccare in diversi punti della città: dai portici di San Francesco alla basilica di viale Varese. Le loro richieste al Comune nella nostra video diretta davanti a Palazzo Cernezzi poco prima di mezzanotte. Prima del gesto erano arrivati anche gli agenti della Questura di Como per parlare con loro due. La protesta segue di pochi giorni la manifestazione sempre all’esterno del Comune per sollecitare interventi a favore di chi non ha un tetto vero.