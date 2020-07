Decisamente una nottata movimentata per le forze dell’ordine sulle strade del territorio. Il dettaglio degli interventi inizia dalla mezzanotte in viale Giulio Cesare a Como con un 50enne che finisce contro un palo della luce con la sua auto. Cause da accertare, non è grave. Ma ricovero al Sant’Anna in osservazione. E poi auto fuori strada prima a Mozzate (alla una) in via Perego con due feriti in condizioni non serie e poi a Musso, alto lago di Como. Un 37enne ferito in modo serio e portato in prognosi riservata a Gravedona. Avrebbe fatto tutto da solo dalle prime info.

Foto 3 di 3





Alle 2,15 ad Eupilio intervento del 118 per soccorrere una donna di 48 anni ubriaca, località Bagnoli. E’ stata ricoverata al pronto soccorso di Erba in osservazione. Poco prima delle 4 a Centro Valle Intelvi (piazza Carminati a San Fedele Intelvi) è scoppiata una rissa per cause da accertare. Ne ha fatto le spese un ragazzo di 28 anni che poi è stato accompagnato in ospedale a Menaggio. Non sarebbe grave, in posto anche i carabinieri della compagnia di Menaggio.