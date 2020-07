Gravissimo incidente alle 14,30 sulla Regina nella galleria di Brienno, direzione Argegno. Un motociclista di 59 anni, dalle prime info, è caduto rovinosamente e per cause da accertare. Le sue condizioni sono gravissime, è in fin di vita. Alcuni hanno annunciato il decesso, ma fonti ospedaliere non lo confermano ancora. Di fatto un quadro clinico pressochè compromesso. ta di 59 anni sta lottando per la vita dopo essere caduto nella galleria di Brienno sulla Regina (direttrice verso Argegno). Avrebbe fatto tutto da solo.

La Regina è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso, e traffico in tutta la zona. NOn solo sulla trafficatissima strada (foto allegate), ma anche in quelle del paese. Tutto intasato per il gran numero di auto e moto che si sono riv ersate lì per cercare di evitare la chiusura. I vigili del fuoco di Como e l’elisoccorso di Sondrio video sopra) sono subito intervenuti per prestare aiuto al motociclista caduto insieme ai volontari della Croce Rossa di San Fedele. L’uomo è stato portato via d’urgenza, ma come detto è davvero in fin di vita.

Poche settimane fa altro drammatico incidente in galleria sulla Regina a Musso: un motociclista di Novedrate la vittima di una scivolata contro il muretto laterale.