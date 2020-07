7+4 notti di cinema per Lake Como Film Festival off edition

Dopo il buio del lockdown si riaccende la luce del grande schermo, finalmente torniamo al cinema e l’appuntamento dell’estate dei cinephile lariani è il Lake Como Film Festival. La buona notizia è che il festival sarà presente “live” anche in questa stagione difficile, con due piccole arene all’aperto, compatibilmente con le norme vigenti e tutte le garanzie di sicurezza, in un’inedita e inaspettata ottava edizione.

Il Festival 2020, sarà una off edition, collocata, in partnership con Villa Erba e la Villa del Grumello, in due luoghi simbolo del percorso del festival di questi anni. I Giardini della Villa del Grumello, nella particolare collocazione tra città e lago, ospiteranno, il 10,12,17e 19 luglio, DOC GRUMELLO – TRA UMANO E URBANO, quattro film documentari che esplorano i contesti urbani, il rapporto con gli elementi naturali e gli elementi umani.

Si parte con una produzione comasca di Olo Creative Farm, #REALWINDOWS | UN MONDO SOSPESO il film collettivo che raccoglie i video realizzati nel periodo del lockdown documentando .

Rinnoviamo l’alchimia delle notti di cinema a Villa Erba con le LAKE COMO FILM NIGHTS in un formato settimanale, dal 24 al 31 luglio, tra gli alberi del parco la rappresentazione in sette film del paesaggio mondo.

“Quando nel 2013 abbiamo ideato un festival di cinema radicandolo nei luoghi e negli echi tematici del paesaggio del Lago di Como volevamo, partendo dall’osservazione del paesaggio, quale insieme di cultura della natura e cultura umana, porre una particolare attenzione a questa interazione, a questo scambio, oggi il focus primo della vita contemporanea, il suo snodo cruciale.

In questo straordinario periodo abbiamo potuto verificare la criticità di questo equilibrio e nel contempo osservare l’inedita dimensione di paesaggi urbani privati della presenza umana, di quella dimensione antropocentrica che è al centro delle nostre narrazioni cinematografiche.

Nelle serate saranno presentati i progetti digitali IL MONDO SOSPESO, che raccoglie i video realizzati nel lockdown, L’ATLANTE CINEMATOGRAFICO, la mappa digitale del nostro sito web che ordina i film partendo dal luogo che raccontano, ogni punto sul globo una storia di paesaggi e umani.