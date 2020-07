Un’estate a Cernobbio. Tutto quello che c’è

Con luglio ha ufficialmente inizio la stagione estiva 2020 a Cernobbio. Tantissime le novità in programma: dall’Info Point “smart” alle tante proposte di svago, divertimento e relax, al calendario di eventi “Inprossimit’arte”.

Dal primo fine settimana di luglio, il servizio di informazione turistica, gestito da Contrada degli Artigiani, in concessione dal 2015, sarà in modalità telematica, dal venerdì al lunedì dalle 10:00 alle 17:00.

I turisti potranno interfacciarsi con Elena Consonni, la giovane operatrice incaricata, con diverse modalità: telefonata, videochiamata, chat su whatsapp (n. 347 881 8532) o e-mail (infopoint@comune.cernobbio.co.it) oppure durante la diretta video su Instagram (pagina CernobbioCittà) alle ore 16:46.

Le misure di sicurezza anti covid-19 che avrebbero potuto rendere poco accogliente l’esperienza di accesso alle informazioni turistiche, a causa dell’obbligo di mascherine e barriere fisiche, diventano a Cernobbio un’occasione per immaginare una nuova idea di Info Point del futuro e sperimentare soluzioni innovative, ispirate allo smart working e rispettose della sostenibilità ambientale.

La stagione estiva cernobbiese, in perfetto “stile Comune Fiorito” (marchio di qualità ambientale ottenuto dal Comune nel 2019) sarà caratterizzata dall’apertura straordinaria e continuata, fino a metà settembre, dell’area dell’ex Galoppatoio, l’immenso spazio verde del compendio di Villa Erba, dove sarà possibile rilassarsi o dedicarsi ad attività sportive e ricreative (tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00, ingresso gratuito), grazie alla collaborazione con il Circolo della Vela Cernobbio che si occuperà della gestione delle apeture e l’ASD Cernobbio 2010 che coordinerà le diverse associazioni impegnate ad organizzare corsi e lezioni (Canottieri Cernobbio, Judo Cernobbio, COF Lario Intelvi, Shorinji Kempo).

Diverse le opportunità di svago, dalla passeggiata, al puro relax immersi nella natura, fino ad attività sportive: yoga, zumba, fitness per adulti, ginnastica posturale, canottaggio, judo, qi gong, Shorinji, pallavolo.

Di grande interesse anche l’apertura del parco di Villa Erba, dove ogni fine settimana (sabato alle ore 11, domenica alle ore 15:30) verranno organizzate visite guidate, per scoprirne ogni angolo e aneddoto finora rimasto segreto, a cura dell’Ass. Mondo Turistico (prenotazione obbligatoria tel. 348-5114649 Fiorella; Euro 10,00 a px; Euro 8,00 Cernobbiesi e visitatori del museo di Villa Bernasconi).

Completa l’offerta il programma di micro-eventi, raccolti nel calendario “In prossimit’arte”, in collaborazione con le Associazioni Commercio e Turismo Cernobbio e Music For Green, con il coordinamento artistico di Gabriele Gambardella che coinvolge operatori e associazioni e si arricchisce delle proposte di grandi istituzioni come la Fondazione La Società dei Concerti con la rassegna “La Grande Musica a Cernobbio” (tutti i lunedì di luglio in Villa Bernasconi, www.villabernasconi.eu) e del progetto culturale di Villa Erba con i festival “Como Città della Musica – Edizione speciale Note in Villa” (7-12 luglio) e “Lake Como Film Festival Week” (24-31 luglio).

Promozione, comunicazione e informazione turistica verranno coordinate dall’Info Point, che fungerà da collante tra cittadini, operatori e amministrazione per provare a gettare basi solide per uno sviluppo turistico a lungo termine, positivo per la comunità locale e con possibili ricadute sull’economia del territorio.

“Il nostro obiettivo è di instaurare un dialogo costruttivo con la cittadinanza, gli operatori e commercianti locali, in modo da poter attuare strategie e azioni concrete, effettivamente utili per rilanciare l’economia locale dopo l’emergenza Covid-19 e la conseguente crisi economica. Ci teniamo quindi a ringraziare tutti coloro che, con impegno e professionalità, si rendono disponibili a supportare la realtà locale e a vivacizzare la nostra cittadina per renderla sempre accogliente a cittadini e visitatori – sottolinea il Sindaco Matteo Monti – Insieme, nonostante le difficoltà anche economiche del momento, proporremo una serie di iniziative ed eventi con l’obiettivo primario di supportare la comunità e gli operatori locali in modo da garantire l’accoglienza che da sempre contraddistingue la realtà cernobbiese e il brand Lago di Como.”

“Le misure restrittive dettate da Covid-19 hanno reso più complessa la vita quotidiana e le relazioni interpersonali, ma abbiamo cercato di trasformarle in un’opportunità di miglioramento gettando le basi per uno sviluppo turistico virtuoso, attraverso iniziative “smart” e orientate al futuro che si prospetta sempre più digital – precisa l’Assessore al Marketing Territoriale Mario Della Torre-. Sono già in dirittura di arrivo alcuni progetti a supporto della fruizione turistica di Cernobbio, primo fra tutti una nuova applicazione per smartphone, “Cernobbio Tales” che sfrutterà la tecnologia Bluetooth. Verrà inoltre creata una sezione dedicata a Cernobbio sul portale myLakeComo.co, un progetto di valorizzazione del territorio che farà da vetrina internazionale alla città e che è già stato appoggiato da altri Comuni del territorio”

Con la volontà di creare rete con gli operatori del territorio, l’Amministrazione ha inoltre istituito il tavolo di lavoro del marketing territoriale, costituito da A.S.D. Cernobbio, Villa Erba, Fondazione IATH, Circolo Vela Cernobbio, Contrada degli Artigiani, Associazione Turismo e Commercio.