Paulo Dybala e fidanzata ammirano il lago di Como: “Vistas inmejorables”

Paulo Dybala è abbonato al goal, anche nell’ultimo match della sua Juventus contro il Genova la Joya, come lo chiamano i tifosi argentini, ha messo a segno la prima delle tre reti bianconere. Paulo è anche abbonato al lago di Como dove è venuto altre volte e ci è tornato oggi. Eccolo al Grand Hotel Tremezzo con la fidanzata Oriana Sabatini mentre si fanno un selfie con sullo sfondo Bellagio, più in là Varenna e i monti che fanno da corona al blu del lago. Il commento sul suo profilo Instagram è lusinghiero: vista imbattibile dice l’attaccante

Paulo e Oriana sono una bella coppia che ha recentemente condiviso l’esperienza, drammatica, della malattia. Hanno scoperto di aver contratto il coronavirus quando il primo giocatore di Serie A, il difensore bianconero Rugani, è risultato positivo al tampone imponendo di fatto a compagni e parenti e conviventi l’iter indispensabile a comprendere se tra loro vi era chi si era infettato, rimanendo anche asintomatico. Così è stato, per Dybala e Oriana: entrambi positivi. I due hanno poi raccontato di aver vissuto giorni di grande angoscia, amplificata dall’essere lontano dalle loro famiglie. Grande conforto è stata la musica, Oriana è una cantante affermata, ma prima di tutto una vera fanatica.

Figlia di Catherine Fulop, protagonista tra l’altro di telenovelas di culto anche in Italia come Marilena andata in onda su Rete 4, e di Osvaldo Sabatini, oggi imprenditore ma ieri attore e produttore nonché fratello della campionessa di tennis Gabriela, Oriana è cresciuta sotto i riflettori e l’attenzione dei media. Entrata giovanissima nel cast della soap opera “Aliados”, ha poi concentrato le sue doti artistiche sulla musica diventando una pop star in brevissimo tempo. Nel 2017 ha aperto il concerto dell’amica Ariana Grande e dei Coldplay