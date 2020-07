Motel Migliori a Milano e Provincia: Una Panoramica del MO.OM Motel

Se vivi tra Milano e Provincia e vuoi fare una fuga romantica di coppia, puoi stare sicuro: le possibilità che ti si presenteranno sono davvero moltissime.

I motel di Milano sono infatti tra i migliori in Europa e sanno offrirti momenti straordinari lontano da occhi indiscreti ed in piena sicurezza.

Il relax di una vasca idromassaggio, la comodità delle suite, e la massima intimità, permettono a qualunque coppia di dare un taglio ai problemi quotidiani ed alla routine per tuffarsi in piaceri nuovi ed inaspettati per riaccendere quella passione che la vita a volte sopisce.

Da questo punto di vista, se hai deciso di farti un regalo romantico ed emozionante, tra i motel a Milano più belli ed attrezzati non possiamo fare a meno di citare il motel MO.OM, ad Olgiate Olona.

A 20 minuti circa da Milano e precisamente all’uscita A8 di Busto Arsizio, il motel MO.OM é senza dubbio il motel di Milano che offre più soluzioni e che, alla camere basic ed alle suite, aggiunge numerose magnifiche suite a tema.

C’é la Paradise, una suite esotica in stile laguna blu con una grotta incantata ed una vasca idromassaggio enorme e meravigliosa.

C’é poi la Secret, una vera e propria gabbia d’amore per tutte le coppie alla ricerca della trasgressione.

C’é poi la Marilyn, un gioiello di arte e seduzione dedicata a Marilyn Monroe, simbolo di bellezza ed eterna sensualità.

Se poi adori lo spogliarello e vuoi vivere momenti da protagonista, c’é la Burlesque anch’essa con una piscina idromassaggio ampia e tutta da scoprire.

Se invece ti vuoi lasciar andare davanti a telecamere a circuito chiuso, in piena privacy e con la funzione di ripresa istantanea, c’é la suite Rouge.

E per chi ama lo stile rococò c’è la Blue MO.OM con volte stellate, scintille di luce blu e tantissimi specchi, oltre naturalmente alla vasca idro.

Ma le suite a tema non finiscono qui.

Il MO.OM ti mette a disposizione anche la suite Love, la 9 settimane e ½ con doccia a vista, l’Arabesque, la Polinesia e per chi non ha limiti mentali la Extreme, una camera bondage dallo stile unico e senza freni.

Tutte le suite tematiche del MO.OM Motel a Milano, hanno il parcheggio privato e fronte camera ed assicurano la massima privacy.

Il Motel MO.OM si trova Via San Francesco d’Assisi, 15 ad Olgiate Olona e lo puoi contattare al numero 0331 327 511 o via Whatsapp al numero telefonico 393 894 37 40.

Ogni ambiente é naturalmente pulito e sanificato ripetutamente e secondo le più stringenti disposizioni di legge.