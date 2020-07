Into the Pink – 27/06/2020

Puntata tutta al femminile questa di Into the Pink (in onda il sabato dalle 9 alle 10 e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30).

In compagnia di Paola – la Scintilla – parleremo di sex symbol maschili a 360 gradi, dallo sport al cinema, passando anche dai cartoni animati.

Tra il gusto dell’orrido, a sondaggi su Instagram, chi ci fa battere forte il cuore? E quali sono le caratteristiche che lo rendono tale?

Se siete curiosi/e, non vi resta che ascoltare qui il podcast.