Estate Canturina 2020, al via concerti e spettacoli all’aperto

È stato presentato ieri, giovedì 2 luglio, in Comune a Cantù, il programma di Estate Canturina 2020 che, dal 3 luglio al 6 settembre, proporrà 27 eventi di grande spessore, come ha avuto modo di raccontare l’assessore ai servizi sociali, cultura e istruzione Isabella Girgi ai microfoni di CiaoComo.

«È mio dovere ringraziare tutte le associazioni che ci hanno sostenuto – ha dichiarato l’assessore – Mondovisione di Cantù e Società Controluce di Seregno, che si sono occupate della progettazione e dell’organizzazione di diversi appuntamenti, Pro Cantù, Per Cantù, Le Sfogliatelle e associazione Teste di Legno. Tutti gli eventi si terranno all’aperto, in diverse location della città, da Villa Calvi alla corte San Rocco, dalla Basilica di Galliano al cortile del Teatro San Teodoro. È un calendario che subirà qualche cambiamento, perchè il nostro obiettivo è quello di portare alcune iniziative nelle frazioni di Vighizzolo e Cascina Amata».

Per quanto riguarda la musica, tra i concerti in programma, oltre a quello di pianoforte di stasera in Corte San Rocco, durante il quale sarà presentato il 30° Concorso Internazionale Pianoforte e Orchestra Città di Cantù, il 9 luglio è previsto Bobo Rondelli, il 1o sarà di scena Paolo Tomellieri, il 17 i Fracassoni e il 6 agosto i Sulutumana, il cinema all’aperto proporrà otto film per grandi e piccini, ci sarà spazio per alcuni incontri letterari, tra cui quello con Roberto Camurri l’11 luglio e con Rosa Teruzzi il 18, i bambini potranno assistere a spettacoli di burattini, clownerie, giocoleria e teatro ragazzi, mentre l’8 luglio Francesco Pavesi, docente di storia dell’arte, guiderà la visita alla scoperta dei magnifici affreschi della Basilica di Galliano.

COME FUNZIONA:

La prenotazione è obbligatoria sul sito Estate Canturina 2020 previa compilazione di un form per ogni singolo evento. Per coloro che non avessero accesso a Internet è possibile prenotare anche:

• chiamando l’Ufficio Cultura ai seguenti numeri 031 717476 o 031 717446 in orario di apertura.

• prendendo contatto direttamente con i referenti dell’organizzazione del singolo evento.

Al termine dei posti disponibili non saranno create liste d’attesa.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito fatta eccezione del cinema all’aperto che prevede un biglietto d’ingresso di 4 euro da pagare in cassa (prenotazione comunque obbligatoria). In caso di annullamento dell’evento tutte le prenotazioni saranno cancellate. In caso di riprogrammazione della medesima iniziativa, invece, sarà necessario formulare nuovamente la prenotazione tramite form su evento.