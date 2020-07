I dati odierni dell’emergenza sanitaria, non ancora conclusa, ma in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Così come ha confermato anche il primario della riabilitazione cardiorespiratoria di Cantù (video allegato) Antonio Paddeu, stamane ospite della diretta di CiaoComo di Mattina con due delle infermiere del suo prezioso reparto. Nel comasco oggi due i nuovi contagi.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 9.758, totale complessivo: 1.064.173

i nuovi casi positivi: 115 (di cui 35 a seguito di test sierologici e 34 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 67.871 (+261)

totale complessivo: (65.548 guariti e 2.323 dimessi)

in terapia intensiva: 41 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 241 (=)

i decessi: 4

totale complessivo: 16.675

I nuovi casi per provincia: