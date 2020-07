El Merendero – ventiquattresima puntata: l’estate

Ed è arrivata anche l’ultima puntata di questo ciclo di El Merendero, il contenitore radiofonico pomeridiano in onda alle 16.30 su CiaoComo condotto da Alessia e Roberta. Tema di questa puntata è, ovviamente, l’estate, con i suoi colori, i suoi profumi e la sua bellezza, senza dimenticare i consigli su alimentazione, moda e vacanze.

Qualche esempio? Per combattere il caldo a tavola, tra erbe, ortaggi e frutta, i più consigliati sono zucchine, cetrioli, menta, melone, pesca e anguria, mentre, per la quota proteica, è preferibile consumare pollo, definita la star delle carni light e sogliola, magra e molto digeribile.

Per quanto riguarda le tendenze moda estate 2020, via libera a pantaloni cropped alti in vita e tagliati alla caviglia, abiti cut out, a tema floreale, jungle e tropical, jeans e pantaloni a zampa, giacche e jumpsuit effetto sahariana come negli anni Settanta. E se il Mosaic Blue è il colore protagonista dell’estate 2020 secondo Pantone, le espadrillas si confermano scarpe estive di tendenza, come le slippers e le slingback. In abbinamento, micro bag e borse a tracolla sono un vero e proprio must to have.

Spazio anche per la moda mare, con tinte eleganti e femminili giocate sul rosa e l’azzurro per lei, con un’attenzione particolare per i costumi interi, a quadretti, a fascia, sgambati, super sexy e animalier. Per la moda uomo, invece, è consigliato il pantaloncino mare corto dallo stile sportivo, per un’abbronzatura perfetta sulle cosce, in tinta unita oppure con disegni fantasiosi, come le stampe tropicali. Maioliche, sfumature, disegni multicolor, cactus e teschi abbelliscono, invece, il costume uomo pantaloncino dal mood rock per look decisi. O ancora, uccelli del paradiso e pesci tropicali multicolor che si alternano a barchette, ancore, tartarughe e paisley.

Con questi leziosi suggerimenti, Alessia e Roberta si congedano, augurando a tutti un’estate straordinaria, piena di sole e felicità.

Alla prossima!!