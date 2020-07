Corri con Massi Zeus per tutti gli anziani. Domenica l’evento digitale dei Nipoti di Babbo Natale

Natale è ancora lontano, ma anche in piena estate possiamo avvicinarci alla festa più bella dell’anno per i bambini, le famiglie e gli anziani, specie da quando Un Sorriso in Più Onlus ha lanciato il progetto Nipoti di Babbo Natale, nato in provincia di Como e divenuto subito nazionale, realizza i sogni dei nostri nonni nelle case di riposo. Aspettando il prossimo 25 dicembre possiamo sentirci vicini a loro…correndo. E visto che le norme per il contenimento epidemico non permettono di “assembrarci” nella tradizionale marcia non competitiva per le vie di Como, ecco la Nipoti di Babbo Natale Social Run.

Sabato 4 e domenica 5 luglio tutti sono chiamati a divenire nipoti di Babbo Natale e correre, ognuno dove gli pare, per far sentire meno soli gli anziani di tutta Italia. Si corre per 5 km e si dona 1 € per ogni km percorso.

Per partecipare a Nipoti di Babbo Natale Social Run fai la donazione di 5 euro e ti arriverà il pacco gara digitale con all’interno la pettorina di Nipoti di Babbo Natale Social Run, l’invito all’esclusivo DJ party digitale organizzato da CiaoComo Radio e la medaglia digitale. Sabato o domenica corri dove vuoi, in città in campagna in spiaggia, i tuoi 5 km. Va bene ache se cammini, una passeggiata è salutare. Se vuoi puoi postare la tua corsa sui social Nipoti di Babbo Natale e Un sorriso in più onlus per essere uniti tutti virtualmente e far sentire agli anziani il proprio affetto.

Non vi piace correre da soli? Domenica 5 luglio alle 17.00 appuntamento digitale con Massi Zeus Masserotti, direttore artistico di Ciaocomo Radio, che vi porterà per le vie di Como e sul lungo lago per 5 km. in diretta Facebook sulla pagina Nipoti di Babbo Natale.

A seguire ci divertiremo tutti insieme con il DJ party digitale con i deejay di CiaoComo Histoty! 🤩

Iscriviti anche tu e corri per rendere felici gli anziani di tutta Italia con Nipoti di Babbo Natale ❤️

Nipoti di Babbo Natale è una iniziativa organizzata dall’associazione “Un sorriso in più” che pubblica su internet (sul sito nipotidibabbonatale.it) la lista dei desideri degli anziani ospiti di case di riposo sul territorio nazionale, ai quali basta davvero poco per sentirsi meno soli. A novembre verrà pubblicata la lista per il prossimo Natale. Lo sforzo richiesto è minimo: si può selezionare la regione di riferimento, scegliere la fascia di prezzo e individuare poi l’anziano e il suo desiderio. Sono sogni piccoli, perciò diventare “nipote” non è dispendioso, dopo aver scelto il destinatario del regalo, basta compilare un modulo inserendo i dati personali per essere poi contattati direttamente dalla struttura, in modo da mettere a punto di dettagli per la consegna del regalo.