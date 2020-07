Carimate, abbandona due gatti di pochi mesi in casa: incastrata dalla telecamera e denunciata

Lieto fine per questi due piccoli gatti, due mesi circa di vita: sono stati abbandonati a Carimate la mattina del 29 giugno in un’abitazione in zona Pernice. La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Como, guidata da Grazia Ribaudo, li ha recuperati e ha dato loro il nome di Starsky e Hutch, i due mitici poliziotti di una serie tv degli anni ’70. La LEIDAA ha provveduto a formalizzare una denuncia contro ignoti anche se una telecamera di sorveglianza ha ripreso la scena identificando una donna che potrebbe essere la responsabile del gesto. Chiunque possa fornire informazioni utili è pregato di contattare LEIDAA como al numero 371-1216452.

Nel frattempo Starsky e Hutch sono già in preaffido e a breve vivranno il resto della loro vita con una famiglia che li coprirà di amore e di attenzioni.