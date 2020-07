Era ai domiciliari per rapina, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Si è allontanato dalla sua abitazione per un permesso senza più rientrare. Ma, per sua sfortuna, un agente delle volanti non in servizio l’ha notato alla stazione di Grandate – Breccia. A quel punto i colleghi intervenuti hanno scoperto che il 33enne (M.M.) era senza documenti e l’hanno portato in questura per ufficializzare il riconoscimento. L’uomo è stato quindi arresto e trattenuto nella camere di sicurezza della Questura di Como e poi processato. Convalidato il fermo, è finito in carcere.