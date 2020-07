A partire da domenica 5 luglio riprendono anche le ormai tradizionali attività aperte al pubblico nel Parco del Grumello, sempre con prenotazione obbligatoria attraverso la app eventbride o con accesso dalla home page del sito internet dell’Associazione (villadelgrumello.it) o dalla pagina facebook. Ad inaugurarle il contenitore dedicato al benessere “coltiviamo l’energia”, con le lezioni di qi gong per adulti e giochi marziali per bambini, a cura di Fisiq Kyp, previste con appuntamento al parterre della Villa alle ore 10, solo per chi avrà prenotato.

Foto 4 di 4







Domenica 5 prosegue ovviamente anche il Festival Note in Villa, con l’evento all’alba e rappresentazioni dedicate ai bambini durante il pomeriggio (vedi programma teatro Sociale). Da quest’anno la gestione del Ristoro del Grumello – allestito alternativamente nell’area esterna della Serra e in quella della Villa – è affidata a La Breva e20, che apre la stagione domenica 5 (con chiusura anticipata alle 14,30) e, a partire da domenica 12 luglio, prolunga l’apertura del ristoro sino alle 21 con gli “aperitivi con Ugo” nel parterre della Villa (per info e prenotazioni: info@cateringlabreva.it).

L’apertura al pubblico del Parco del Grumello domenica 5 luglio, per motivi logistici e organizzativi, è prevista solo dalle ore 10 alle ore 14,30, oltre quell’orario l’accesso è riservato solo a chi in possesso di prenotazione agli eventi organizzati (piattaforma Teatro Sociale). L’accesso al Parco è come sempre solo pedonale e solo dai ponti del Chilometro della Conoscenza e l’uscita dalla via per Cernobbio. Confermate le prescrizioni per la prevenzione e il contenimento della pandemia Covid-19.

Intanto entro domani (venerdì 3 luglio) sono possibili le prenotazioni – www.villadelgrumello.it – per i camp settimanali denominati “Giochi nella natura” organizzati dal 13 luglio in avanti dal lunedì al venerdì. Sono rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni e da 11 a 14 anni