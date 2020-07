Laura Negretti torna sul palco: “Di nuovo teatro, di nuovo vita”

Sapete qual’è il colmo per un attore? Essere nato a Camerino! La battuta sul comune marchigiano può far ridere o meno, ma di sicuro un attore è tale nel momento che sale su un palcoscenico davanti al pubblico (anche quello mediato da telecamere e cineprese d’accordo). Fin tanto che questo non avviene l’attore è dimezzato, e se c’è una cosa che Laura Negretti, attrice e capocomica della compagnia Teatro in Mostra di Como, proprio non vuole, è diventare come il Medardo di calviniana memoria. Diversamente il “Gramo” si abbatterà su chiunque la incontri.

Fortunatamente queste letterarie intemperie si sono placate con l’avvicinarsi della prima data di una tornèe costruita pezzo per pezzo, con caparbietà, sfidando il momento nero per il pubblico spettacolo imbrigliato dalle norme anti contagio e dalla crisi economica. Questa sera Laura Negretti porterà sul palco della Garberia di Sondrio, Angela, l’oggetto del desiderio del barone Fefè, nella versione teatrale di Divorzio all’italiana il film di Pietro Germi.

“Finalmente! E’ la prima di 20 date del tour estivo a cui se ne aggiungeranno delle altre – è Laura a dirlo liberandosi di blocco che la stava opprimendo – In questi mesi bui ho lottato come una leonessa per Teatro in Mostra, per arrivare a questo momento e per arrivare a questo calendario! Nell’incertezza e nella preoccupazione più assolute, io andavo avanti a testa bassa ben sapendo che tutto quello che stavo facendo poteva di nuovo essere spazzato via in un solo istante ma non mi importava allora così come non mi importa adesso. Perché quello che mi dava la forza di non mollare era la speranza, l’idea, il miraggio che prima o poi avrei di nuovo messo piede sul palco, incontrato di nuovo i miei colleghi e il mio adorato, insostituibile e, ora più che mai, agognato pubblico”

Sono una decina gli spettacoli che Teatro in Mostra ha in repertorio, in tutti Laura Negretti ha una parte importante e con lei un gruppo di attori versatili, registi e drammaturghi di valore e tecnici competenti, un gruppo creato da Laura che si occupa anche della parte di allestimento e amministrativa degli spettacoli. Insomma una vera leonessa del teatro, e non perchè l’ha detto lei. Dalle interpretazioni drammatiche in Barbablù 2.0 e Angeli, a quelle brillanti come la maggiore delle tre sorelle protagoniste di La spartizione – Ovvero venga a prendere il caffè da noi, tratto dal romanzo di Piero Chiara, che sarà il primo spettacolo in provincia di Como della tournèe estiva, a Binago il 10 e a Lipomo l’11 luglio.

Altri spettacoli che la compagnia Teatro in Mostra porterà in scena durante l’estate saranno il pluripremiato Barbablù 2.0 che tratta di violenza sulle donne, e lo spensierato Cafè Belle Époque, a Cadorago il 18 luglio, una commovente storia d’amore vissuta nell’atmosfera indimenticabile dei mitici Café Chantant parigini.

“Tra pochissimo sarà di nuovo teatro! Sarà di nuovo vita” conclude Laura Negretti, e noi la aspettiamo lì, sotto il palco, per fare un tuffo nella felicità perchè, come disse Pino Caruso scomparso lo scorso anno, il teatro è una forma di felicità interrotta dall’esistenza

Laura Negretti – Teatro in Mostra tour estivo

⛱ 2 Luglio H 21 – Il Divorzio – Sondrio

⛱ 4 Luglio H 21 – Il Divorzio – Locate Varesino

⛱ 9 Luglio H 21 – Il Divorzio – Colico

⛱ 10 Luglio H 21 – Venga a prendere il caffè da noi – Binago

⛱ 11 Luglio H 21 – Venga a prendere il caffè da noi – Lipomo

⛱ 17 Luglio H 21 – Barbablù 2.0 – Giuditta Pasta, Saronno

⛱ 18 Luglio H 21 – Cafè Belle Époque – Cadorago

⛱ 19 Luglio – Barbablù 2.0 – Cassano d’Adda

⛱ 25 Luglio H 21 – Barbablù 2.0 – Olginate

⛱ 26 Luglio H 21 – Barbablù 2.0 – Turate

⛱ 30 Luglio H 21 – Il Divorzio – San Giuliano Milanese

⛱ 7 Agosto H 21 – Barbablù 2.0 – Colico

⛱ 8 Agosto H 21 – Venga a prendere il caffè da noi – Teglio

⛱ 9 Agosto H 21 – Venga a prendere il caffè da noi – Canzo

⛱ 16 Agosto H 21 – Il Divorzio – Venegono Superiore

⛱ 28 Agosto H 21 – L’ultima notte di Antigone – Valmadrera

⛱ 4 Settembre H 21 – Café Belle Epoque – Senago

⛱ 5 Settembre H 21 – Il Divorzio – Bulgarograsso

⛱ 6 Settembre H 21 – Venga a prendere il caffè da noi – Oggiono

⛱ 18 Settembre H 20.30 – Il Divorzio – Jerago con Orago

Altre informazioni su www.teatroinmostra.it