Altro bellissimo appuntamento estivo della rassegna VOCI E NOT(T)E proposta dal Cinema Teatro di Chiasso sul palco all’aperto di fronte al teatro. Sulle indimenticabili e appassionate note di Astor Piazzolla e Carlos Gardel, Amanda Sandrelli interpreterà per il pubblico di Chiasso alcune suggestive pagine dei poeti più famosi della storia argentina, con una dedica particolare ad Alfonsina Storni, ticinese di nascita.

• ALFONSINA Y EL MAR : STORIA DI TANGO E PASSIONI

Sarà l’Argentina della poesia, delle atmosfere tanguere e della passione, quella che Amanda Sandrelli porterà sul palcoscenico open air del Cinema Teatro, accompagnata da Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon. Risuoneranno le parole e lo struggimento dei grandi poeti che anche il paese sudamericano può vantare, e tra questi c’è un’eco ticinese: il titolo dello spettacolo è infatti dedicato alla vita avventurosa e piena di coraggio di Alfonsina Storni, poetessa nata nel Canton Ticino (a Sala Capriasca, vicino a Lugano) il 29 maggio 1892 e trasferitasi da bimba con la famiglia in Argentina.

Al pubblico viene offerto un viaggio coinvolgente tra le sonorità e la poesia del tango e dei suoi interpreti migliori. Musica e parole che si rincorrono, magia e ricordi che si uniscono in un solo istante, sulle note delle pagine più emozionanti che la storia della musica moderna abbia mai ricordato. “Quell’abbraccio così stretto tra uomo e donna l’ha inventato il tango. Nessuna danza precedente aveva mai osato tanto. Esiste segno più evidente dell’amore?”, si chiede il poeta e drammaturgo Horacio Ferrer. Un viaggio intenso tra le note malinconiche delle musiche di Astor Piazzolla, i poetici duelli di Jorge Luis Borges, e la passione straziante delle canzoni di Carlos Gardel. Il tango è la perfezione sensuale di un istante; è evocazione d’erotismo e di sguardi lanciati a chilometri di distanza, espressione di definitiva solennità.

Figlia d’arte (sua madre è l’attrice Stefania Sandrelli, suo padre il cantautore Gino Paoli), Amanda Sandrelli debutta come attrice nel 1984 in Non ci resta che piangere, con Massimo Troisi e Roberto Benigni, protagonista di una delle divertenti scene della pellicola ormai diventata un cult. La carriera cinematografica l’ha vista, fra l’altro, anche impegnata con la madre (L’attenzione, 1985), con Ugo Tognazzi (I giorni del Commissario Ambrosio, 1988), ma pure diretta da registi del calibro di Maurizio Nichetti (Stefano Quantestorie, 1993), Gabriele Salvatores (Nirvana,1997, al fianco di Christopher Lambert e Diego Abatantuono) e la stessa Stefania Sandrelli (Christine Cristina, 2009).

È soprattutto il teatro la dimensione che pare particolarmente congeniale all’attrice italiana: da Buona notte ai sognatori (1985-1986) a Cinque (1994) di Duccio Camerini, da Gianni Ginetta e gli altri (1995) diretto da Lina Wertmüller a La Locandiera in scena negli ultimi mesi.

Al teatro e al cinema, Amanda Sandrelli affianca la televisione, dove è presente fin dal 1988 nel film Una lepre con la faccia da bambina. Diversi anche i ruoli interpretati per serie tv.

In carriera può annoverare anche un duetto con il padre Gino Paoli: la canzone originale per La Bella e la Bestia, cartone animato della Disney del 1991. http://www.amandasandrelli.com/

Il Duo Giampaolo Bandini-Cesare Chiacchiaretta, chitarra e bandoneón, nasce nel 2002 e presto inizia a imporsi nel panorama concertistico internazionale, invitato dai più importanti festival e teatri del mondo, con tournée in oltre 40 paesi. A Giampaolo Bandini e a Cesare Chiacchiaretta sono riconosciuti una grande forza comunicativa e uno straordinario carisma; la loro carriera li vede impegnati finora non solo con direttori e orchestre ma anche con noti artisti del teatro italiano, tra cui appunto Amanda Sandrelli. Autori importanti hanno intitolato al Duo opere originali, tra cui il grande compositore cubano Leo Brouwer, che nel 2017 ha dedicato agli interpreti la “Folia a traves de los siglos”, brano eseguito in prima mondiale al Festival di Hong Kong.

