Linea diretta oggi – come tutti i mercoledì da ormai oltre quattro mesi – con il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi a CiaoComo. Ancora tanti argomenti ed interesse dei nostri ascoltatori che lo hanno sollecitato anche su temi caldi della politica cittadina, tra cui dormitorio e impianti sportivi. Fermi ha mostrato perplessità a fronte della situazione attuale dell’emergenza senza tetto ed alle tesi dell’assessore ai servizi sociali Corengia che avrebbe sostenuto che non esiste la necessità di una struttura simile.”Probabilmente viviamo in due città differenti…..”, così il consigliere della Regione. Che poi ha parlato anche di giunta e dell’assessore allo sport ed all’ambiente, Marco Galli, messo in forte discussione da molti in questo periodo. Difesa a spada tratta da parte di Fermi del suo operato. In discussione anche l’arrivo del Giro di Lombardia a Como il 15 agosto, anche qui le sue risposte sollecitato dai lettori.

Ovviamente ampio risalto anche ai numeri dei contagi ed all’emergenza sanitaria attuale, in curva discendente da settimane. Negli ultimi due giorni zero contagi nel nostro territorio.