Dal 3 al 5 luglio il PreMeeting di Loano in diretta streaming

Sarà in diretta streaming il PreMeeting di Loano. L’attesa kermesse dell’estate loanese, da cinque anni promossa e realizzata dall’associazione Cara Beltà, potrà essere seguita online sulle piattaforme web e social della manifestazione.

Tema di questa edizione speciale, come da consuetudine preludio del grande evento organizzato dalla Fondazione Meeting di Rimini ad agosto, sarà “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”.

Prendendo spunto dalla frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel, i nomi più importanti del panorama culturale, sociale, religioso ed economico nazionale dialogheranno su quella meraviglia destata dalla realtà, senza la quale tutto diventerebbe opaco, scontato e il nostro io si ridurrebbe alle nostre capacità e alle nostre performances, e alla fine, tristemente, alla nostra incapacità e ai nostri insuccessi.

Nell’epoca del nichilismo diffuso, in cui l’insensatezza è come un fumo passivo che respiriamo senza neanche capire qual è l’origine del nostro sottile disagio, tutto il problema umano – e con esso i tanti problemi del mondo – si concentrano in questa possibilità di stupirci ancora.

La manifestazione si svolgerà come da tradizione alla Marina di Loano e potrà essere seguita andando su https://www.carabelta.it/ o su https://www.facebook.com/PreMeeting/ . In crossposting anche sul profilo facebook https://www.facebook.com/ciaocomo

Ecco il programma:

Venerdì 3 luglio

“Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime” con Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting di Rimini, e don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova (ore 21.15)

Sabato 4 luglio

“Rispondere al bisogno per condividere il senso della vita” con Ernesto Olivero, fondatore Sermig, Andrea Franchi, presidente Banchi di Solidarietà, e Martina Isoleri, consigliere comunale Albenga (ore 18)

“Il risveglio dell’umano” con don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Mauro Magatti, docente di sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Chiara Giaccardi, docente di sociologia

della comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (ore 21.15)

Domenica 7 luglio

“Testimonianze da un tempo vertiginoso” con Amedeo Capetti, medico infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e Greta Stella, fotografa e volontaria Croce Rossa (ore 18)

Quale futuro per l’Europa?” con Fausto Bertinotti, politico e scrittore, Massimiliano Salini, Eurodeputato, e Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà (ore 21.15)