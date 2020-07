“Eccolo qui, è il mio Mostro….“. E lo indica con le mani in modo eloquente. Celeste, davanti alla sua casa di via Isonzo a Cernobbio (frazione piazza Santo Stefano), guarda sconsolata la mega-antenna che da questi giorni è diventata più grande. E spiega (video allegato) rabbia e paura di chi si ritrova ora a convivere con questa grande antenna. Le sue richieste di spostarla più in alto finora sono cadute nel vuoto. Tutto a posto dal punto di vista formale anche se lei non si arrende. La sua protesta nel video allegato.

Foto 3 di 3