Anche quest’anno l’estate in centro ed alto lago – ma anche nella zona del Porlezzese – sarà all’insegna dei controlli sulle strade da parte della Polizia Stradale di Como che sarà presente sulla statale Regina con un distaccamento estivo che aprirà domani (mercoledì 1 luglio) e sarà attivo fino al 30 settembre. Come negli anni precedenti la sede di servizio sarà presso il Comune di Tremezzina che ha messo a disposizione gli alloggi per il personale. Sul posto si alterneranno sette operatori che garantiranno un servizio continuativo sulla fascia orario dalle 7 all’1 di notte, con possibilità di effettuare ulteriori controlli in orari notturni, specie in concomitanza di eventi di particolare rilievo e nei fine settimana, alternando equipaggi in moto ed auto.

Foto 3 di 3





“La vigilanza stradale sarà garantita su tutta la Regina da Cernobbio a Porlezza, nonché fino a Sorico – spiegano dal dipartimento – Particolare attenzione verrà posta su tutte quelle situazioni che potrebbero ostacolare la viabilità, causare blocchi alla circolazione, rilevare incidenti stradali nonché prevenire e reprimere comportamenti pericolosi che possano mettere in pericolo l’incolumità dei residenti e turisti, avvalendosi della collaborazione con Polizie locali e le altre forze di polizia sul territorio”.