Torniamo all’opera con le arie più famose. Al Grumello il Festival Como Città della Musica

Dopo l’inaugurazione a Villa Olmo, domenica 28 giugno con il concerto pianistico di Orazio Sciortino, Aspettando la notte, dopo il primo appuntamento dedicato alla musica e alla danza con Dancing on Bach, con Elena Ajani e Federici Toffano, dopo il primo appuntamento a Villa del Grumello con Fatoumata Diawara solo, il XIII Festival Como Città della Musica, edizione speciale, Note in Villa, propone il primo concerto dedicato all’opera lirica, a Villa del Grumello, mercoledì 1 luglio, in doppia recita ore 19.00 e 21.00, con i Vincitori del 71° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici.

I finalisti, applauditi durante la finale, lo scorso 6 gennaio, da una giuria internazionale presieduta da Dominique Meyer, riscontrando consensi immediati dal pubblico e dalla critica, (Sabrina Sanza, soprano, Valerio Borgioni, tenore, Gillen Munguía, tenore, Diego Savini, baritono accompagnati al pianoforte da Giorgio Martano), eseguiranno arie, tra le più famose del grande repertorio operistico, da Mozart a Lehár, da Verdi a Bizet, da Donizetti a Massenet e Gounod. Un programma che potrà avvincere sia chi ancora non frequenta il repertorio operistico, ed altresì risultare congeniale anche a chi invece ne sia già appassionato.

Ricordiamo che i vincitori del concorso sono seguiti da AsLiCo per tutto un anno, fino al debutto nei rispettivi ruoli, con masterclass di canto tenute dall’AsLiCo Academy, che proprio in queste settimane ospita tra i docenti Silvia Dalla Benetta e Roberto De Candia, insieme a Giorgio Martano, perseguendo le finalità, pronunciate fin dalle origini (1949) dal fondatore (Giovanni Treccani degli Alfieri) che istituirà il concorso AsLiCo con il preciso intento di «aprire la via ai giovani studiosi forniti di adeguate doti naturali a mezzo del Teatro sperimentale» e fare «dell’attività didattica e sperimentale, teatrale e artistica, non un mestiere ma una vocazione».

Torniamo all’opera!

concerto dei vincitori del 71° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici

XIII Festival Como Città della Musica

edizione speciale Note in Villa

Mercoledì 1 luglio ore 19.00 e 21.00

VILLA DEL GRUMELLO – COMO

LIRICA

Sabrina Sanza, soprano

Valerio Borgioni, tenore

Gillen Munguía, tenore

Diego Savini, baritono

Giorgio Martano, pianoforte

Il Programma

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Hai già vinta la causa, da Le nozze di Figaro, Diego Savini

Franz Lehár (1870-1948)

Come di rose un cespo, da La vedova allegra, Valerio Borgioni

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Caro nome, da Rigoletto, Sabrina Sanza

Giuseppe Verdi

Quando le sere al placido, da Luisa Miller, Gillen Munguía

Georges Bizet (1838-1875)

Au fond du temple saint, da Les pêcheurs de perles, Valerio Borgioni, Diego Savini

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Prendi, per me sei libero, da L’elisir d’amore, Sabrina Sanza

Jules Massenet (1842-1912)

Ah! Fuyez, douce image, da Manon, Gillen Munguía

Giuseppe Verdi

È sogno o realtà?, da Falstaff, Diego Savini

Charles Gounod (1818-1893)

Salut! Demeure chaste et pure, da Faust, Valerio Borgioni

Giuseppe Verdi

È il sol dell’anima, da Rigoletto, Sabrina Sanza, Gillen Munguía

Tutti gli spettacoli del Festival Como Città della Musica sono ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, anche per ottemperare alle norme dettate dall’ordinanza della Regione Lombardia n.556 del 12/06/2020.

Le prenotazioni possono essere registrate online www.teatrosocialecomo.it o presso la biglietteria del Teatro Sociale di Como (entrata da Piazza Verdi) con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00.Sarà possibile prenotare un massimo di due biglietti fino ad un massimo di tre spettacoli.

In caso di pioggia l’evento “Torniamo all’opera” avrà luogo presso la Sala Bianca, Teatro Sociale di Como. Inoltre, in caso di condizioni meteo favorevoli, altri posti potranno essere resi disponibili a Villa del Grumello sia online che presso la biglietteria, il giorno stesso degli spettacoli, sempre nel rispetto delle norme previste.

Gli orari di infoline rimangono invariati, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30, tel. 031, 270170.

Il XIII Festival Como Città della Musica, edizione speciale, Note in Villa, (28.06-12.07.2020) ha luogo grazie al sostegno del Comune di Como, Regione Lombardia, MiBACT e Fondazione Cariplo, in collaborazione con Associazione Villa del Grumello, Villa Erba, Associazione del Palchettisti del Teatro Sociale di Como, con il patrocinio del Comune di Cernobbio.