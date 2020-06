Come ieri, zero contagi nel comasco. La bella notizia arriva dalla Regione e dall’assessore al Welfare Giulio Gallera che ha fatto oggi un approfondimento mirato su questa fase tre dell’emergenza sanitaria. Nuovi caso in calo, aumento del numero di guariti. Ma anche progetti di ricerca, agevolazioni per esami e visite a chi ha avuto il Covid, gli aiuti alle realtà sportive. Oggi tanti gli argomenti di discussione che poi possiamo approfondire tutti domani (ore 11) quando a CiaoComo ritorna – graditissimo – il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi per la linea diretta con i nostri lettori ed ascoltatori.

Tra i dati di oggi segnaliamo:

i tamponi effettuati: 6.117, totale complessivo: 1.036.548 i nuovi casi positivi: 62 (di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 ‘debolmente positivi’) i guariti/dimessi: 67.197 (+821), totale complessivo: (64.785 guariti e 2.412 dimessi) in terapia intensiva: 42 (-1) i ricoverati non in terapia intensiva: 297 (-24) i decessi: 4, totale complessivo: 16.644



I nuovi casi per provincia: