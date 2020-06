Sassi e ricordi di una famiglia sul lago di Como nel nuovo libo di Federica Brunini

I sassi e i cristalli sono conservati in barattoli di vetro, suddivisi per colore. Su ognuno, in pennarello rosso, una data, una lettera o un luogo. È così che Giorgia cataloga i momenti importanti della vita, la sua geologia sentimentale. Il sasso a forma di cuore, ricordo dell’incontro dei suoi genitori. La pietra bianca della sua nascita. Il sassolino con cui Alex, il suo primo amore, le ha fatto aprire la finestra del cuore. E il ciottolo grigio e levigato dalle acque pazienti del lago: casa. Dopo anni di lontananza dall’Italia, Giorgia torna sulle rive del Lario per vendere la villa di famiglia, ma tra le vecchie stanze e gli oggetti dell’infanzia si annidano ombre e sorprese.

C’è una casa sul lago nel nuovo romanzo di Federica Brunini La circonferenza dell’alba (Feltrinelli), una storia famigliare con diramazioni internazionali e l’ombra di un padre che influenza la vita della protagonista anche nella sua assenza e un lungo viaggio nei ricordi.

Alex, che vive ancora al di là del giardino, ma oggi è un uomo amareggiato e stanco; sua madre, così distante; sua sorella, moglie inquieta e mamma di un adolescente che cresce troppo in fretta, e soprattutto l’eco della voce del padre Petar. Personaggio singolare, fuggito in barca a vela dalla Jugoslavia di Tito e approdato in Italia in un’alba luminosa, scienziato mai sazio di scoperte che ha plasmato la vita della figlia tra teorie ed esperimenti.

Che cosa rimane di un padre e dei suoi insegnamenti? E chi è l’eroe: chi mette radici o chi affronta l’ignoto se ne va? Giorgia proverà a fare i conti con il passato grazie a un ritrovato dialogo con se stessa, Perché solo quando ci si perdona e ci si accetta si può crescere, cambiare e, finalmente, vivere.

Federica Brunini è milanese, ma il lago di Como lo conosce bene. Scrittrice, giornalista, blogger e instancabile viaggiatrice. Già responsabile della comunicazione per ONG e istituzioni, in Italia e all’estero, è consulente e PR specializzata in Situational Awareness.

Ha scritto per il “Corriere della Sera”, “L’Espresso”, “People”, “Vanity Fair” e molte testate internazionali, ed è “Royal

Watcher” per “Grazia”.

Ha pubblicato: Sarò regina. La vita di Kate Middleton come me l’ha raccontata lei (Sonzogno, 2011), La matematica delle bionde (Giunti, 2013), Travel Therapy: il viaggio giusto al momento giusto (Emma Books, 2016), Quattro tazze di tempesta (Feltrinelli, 2016) e Due sirene in un bicchiere (Feltrinelli, 2018), tradotto in Spagna, Olanda, Lituania e Cina.

Fondatrice della Travel Therapy in Italia, vive con la valigia e il tappetino yoga tra Milano e il mondo.