Una mattinata allucinante sulla Regina. L’ennesima viene da dire. Prima gli incidenti, uno nella strettoia di Colonno (auto contro il muro, conducente di 25 anni in ospedale) e l’altro a Cremia (auto-moto, centauro ferito in modo non grave). Poi il grande caos da smaltire e gli “incroci” pericolosi tra mezzi pesanti. Pullman e camion, ma anche furgoni. E poi centinaia di auto, zig-zag delle moto per cercare di evitare gli intoppi.

Il risultato (video allegati) è stata l’ennesima mattinata allucinante e piena di code. Ad aggravare la situazione anche i cantieri a Laglio e Brienno, così tanto per non farsi mancare nulla. La lunga colonna – in entrambe le direzioni . ha raggiunto Argegno da una parte e Lenno dall’altra. Tempi di percorrenza pazzeschi.

