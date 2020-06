Altro peggioramento meteo in arrivo sul territorio lariano: dopo le nuvole ed il sole di oggi, in alternanza e con tanta afa, la protezione civile annuncia un possibile – anche intenso – peggioramento per la giornata di domani, 1° luglio. Il dettaglio degli esperti indica ella prima parte della mattina saranno possibili temporali da isolati a sparsi, localmente forti, seguiti da ampie schiarite.

Dal pomeriggio marcata attività cumuliforme con nuovo sviluppo di temporali sparsi localmente violenti soprattutto verso il tardo pomeriggio/sera. Le temperature saranno compresi tra 17/23 gradi e 28/32 gradi. Per giovedì 2 luglio si prevede un’evoluzione molto simile a quella di mercoledì con due occasioni per temporali: la prima tra notte e prima parte di mattina, mentre la seconda dal tardo pomeriggio.

Le temperature saranno comprese tra 14/20 gradi e 27/31 gradi.