Tre cult in cortile, il cinema ritorna al Gloria

Sta per tornare il cinema a Como, quello vero su uno schermo che superi i, seppur enormi, 65 pollici di certi televisori che troneggiano in salotti abbienti. Nello splendore dei 35 millimetri, come dicevano i vecchi trailers, il cinema riparte dal Gloria con IL CINEMA IN CORTILE l’1, 2 e 3 luglio; un omaggio dovuto alla vecchia sala cinematografica di via Varesina che il Circolo Arci Xanadù vuole fare alla “sua casa”, bisognosa di cure, ma resiliente in mezzo alle intemperie economico burocratiche dell’ultimo decennio,

Dunque, in attesa che inizino le arene estive a Como e Villa del Grumello e il cinema itinerante, Xanadù propone un appuntamento che vuole essere un vero e proprio momento di reincontro con tutti gli amici del Gloria. Nel cortile, appositamente allestito, verranno proiettati tre cult movies:

Mercoledì 1 luglio ore 21:30

THE BLUES BROTHERS di John Landis

Perchè i due fratelli “in missione per conto di Dio” hanno appena compiuto quarant’anni!

Giovedì 2 luglio ore 21:30

I VITELLONI di Federico Fellini, con Alberto Sordi

Perchè cent’anni fa nascevano l’inimitabile Albertone ed il grandissimo Federico Fellini

Venerdì 3 luglio ore 21:30

FA’ LA COSA GIUSTA di Spike Lee

Perchè il Circolo Arci Xanadù sostiene il movimento Black Lives Matter e questo capolavoro denuncia la violenza verso gli afro americani.

“Benché la sala sia perfettamente agibile e sanificata, abbiamo preferito starcene per il momento all’aperto e sperimentare un possibile utilizzo creativo del cortile del cinema, che ha pur sempre la grandezza di una piccola piazza – dice il presidente del circolo Enzo D’Antuono – Abbiamo la disponibilità di 60 posti a sera per cui è necessaria la prenotazione on-line”.

Occorre prenotare il proprio posto cliccando QUI. Il prezzo del biglietto è di 4 euro e l’ingresso è riservato ai soci Arci. Si consiglia di prenotare in uno solo dei tre giorni previsti e per un massimo di due posti, così da permettere a tutti di partecipare.

In caso di pioggia le proiezioni si terranno all’interno del cinema.