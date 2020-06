Pasta o’clock per Sarah, influencer tedesca, a cena a Bellagio

Chi è la bella ragazza che inforchetta un maccheroni sugo e basilico su una della scalinate di Bellagio? Si chiama Sarah Sunita e, se da noi è poco conosciuta, in Germania è una delle celebrità di Instagram e Tik Tok e i quasi 7.000 cuoricini accumulati in pochi minuti dal suo “Buonasera Bellagio it’s pasta o’clock”.

Sarah può contare su 444mila fedelissimi molti dei quali la seguno dal suo primo selfie postato nel 2014 e da allora non si è più fermata. Dice la sua biografia che è nata in Germania, ma non specifica dove, che ha 25 anni compiuti il 26 gennaio, e che è del segno dell’Acquario. Su Instagram racconta di viaggi, bellezza, firness e lifestyle. Quasi celebre quanto lei il suo cagnolino Marley che la segue in tutti i suoi spostamenti, infatti eccoli qui insieme anche a Bellagio