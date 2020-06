La bella notizia arriva nel tardo pomeriggio dalla Regione. Dopo mesi difficili e dati che sono scesi, ecco il primo giorno (da marzo) senza alcun contagio ufficiale registrato nel nostro territorio. Una notizia finalmente rassicurante dopo settimane in cui i dati si sono rincorsi, mai azzerati come molti speravano. La curva dei contagi davvero scesa, non solo da noi ma anche in tutta la Lombardia.

Tra i dati di oggi:

i tamponi effettuati: 7.991, totale complessivo: 1.030.431

i nuovi casi positivi: 78 (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi: 66.376, totale complessivo: (63.908 guariti e 2.468 dimessi)

in terapia intensiva: 43 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 321 (-2)

i decessi: 1, totale complessivo: 16.640

