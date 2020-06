Lo aveva anticipato settimana scorsa da noi il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi. Oggi arriva la conferma puntuale. Mascherine obbligatorie per almeno altri 15 giorni e sui luoghi di lavoro dovrà essere misurata la temperatura ai dipendenti. Questa è la decisione ufficiale del presidente della Regione, Attilio Fontana, sulla proroga della misura per contenere l’epidemia di coronavirus. L’ordinanza del numero uno del Pirellone entrerà in vigore dal primo luglio (mercoledì prossimo) e permette, a partire dal 10 luglio, l’apertura di discoteche e sale da ballo e, dallo stesso giorno, anche gli sport da contatto. Via libera dunque anche al calcetto da quella data ed agli allenamenti per le squadre.