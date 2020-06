Interpretare i sogni per comprendere i propri desideri

I sogni, come sappiamo, appartengono alla nostra esistenza e riflettono le caratteristiche della nostra vita quotidiana e del modo di interagire con il resto del mondo. Spesso un sogno è una sorta di reinterpretazione della realtà: per tale ragione lo studio dei sogni è molto importante, in quanto permette di ottenere una visione inedita di un avvenimento o di una persona, magari frammista a visioni simboliche, archetipi e fantasie.

Non per niente, alcuni grandi protagonisti della psicoanalisi hanno dedicato gran parte dei loro studi all’interpretazione dei sogni, finalizzata a comprendere i lati più inconsci e oscuri della natura umana.

Esistono poi anche metodi di interpretazione dei sogni legati a usanze locali, una delle più conosciute è senza dubbio la Smorfia napoletana, una lettura onirica effettuata attraverso i numeri della Cabala, con l’intento di scoprire i numeri vincenti da giocare a Lotto, e lotterie varie.

I sogni rappresentano un mondo affascinante e misterioso, talvolta possono addirittura nascondere una premonizione e, in ogni caso, comprenderli e analizzarli non è solo divertente e appassionante, ma può essere utile per affrontare con maggiore consapevolezza la realtà.

Dedicato all’interpretazione classica dei sogni, Sognipedia.it offre spunti di riflessione e curiosità utili a scoprire questa magica dimensione, basandosi sulle teorie dei maestri della psicoanalisi, Freud e Jung.

Un viaggio interiore attraverso lo studio dei sogni

Ricordare e comprendere i propri sogni può essere un interessante metodo per intraprendere un viaggio nel proprio io e analizzare a fondo desideri e passioni. Inoltre, tenere una traccia costante dei sogni, è di aiuto a chi sta seguendo una terapia psicoanalitica.

Un metodo eccellente è quello di redigere un diario dei sogni, cercando di annotare tutto quanto si ricorda e si percepisce subito dopo il risveglio, prima che le immagini svaniscano: questo sistema è ottimo anche per ottenere una serie di dati che si riferiscono ai vari periodi della propria vita.

Per realizzare un diario dei sogni efficace, occorre appuntare, subito al risveglio, il sogno e le sensazioni ricevute, soffermandosi sulla presenza di simboli e figure: ambienti, soggetti umani, animali, oggetti e altro.

Attraverso la libera associazione, si può cercare di attribuire ai simboli un significato e trovare una connessione logica con la realtà, anche trascorsa o futura.

Per evitare ricerche lunghe e complesse, Sognipedia.it fornisce un libro dei sogni contenente un’interpretazione approfondita dei sogni più ricorrenti.

Scoprire la magica dimensione della Smorfia napoletana

La Smorfia napoletana proviene dalla storia locale, e consiste in una lettura dei simboli onirici associandoli ad una numerazione da uno a 90, secondo il principio della Cabala, lo studio dei numeri in chiave esoterica.

Secondo la tradizione napoletana, la Smorfia si identifica spesso con il gioco del Lotto, arrivato al regno di Napoli intorno al Settecento. In sostanza, il metodo consiste nell’identificare i simboli presenti nei sogni, al fine di individuare i numeri al quale sono abbinati.

Punto di riferimento online da oltre dieci anni per la lettura e lo studio dei sogni Sognipedia.it mette a disposizione l’elenco dei numeri da 1 a 90 con il relativo simbolo a cui si legano, in base alla tradizione della Smorfia napoletana.

Nell’interpretazione dei sogni occorre comunque prestare attenzione: il significato di ogni sogno ha un valore soprattutto personale e soggettivo, che può anche essere situato al di fuori dagli standard predefiniti.