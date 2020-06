Tragedia in alto quota in provincia di Sondrio. Drammatico incidente avvenuto ieri sera in Val Bodengo, nel territorio comunale di Gordona, nelle vicinanze del Passo della Crocetta, a circa 2.100 metti di quota. Un 37enne di Mariano Comense ha perso l’equilibrio ed è precipitato per 150 metri. Il padre è rimasto a vegliarlo per tutta la notte e all’alba è sceso a valle per chiedere aiuto come riferiscono i colleghi di Sky tg24